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Spor

Erkan Özdamar, 2 ay sonra sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanması ile birlikte hakem hatasının olduğu tespit edilmiş ve hakem Erkan Özdamar yaklaşık iki ay boyunca maç alamamıştı.

3 Mart 2023 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Erkan Özdamar, 2 ay sonra sahalara dönüyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasından oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını yayımlayarak hakem hatası tespit ettiklerini açıklamıştı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklama ise maçı yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini belirtilmişti.

Süper Lig'de son karşılaşmasını 29 Aralık'ta yöneten Hakem Erkan Özdamar, 2 aylık aranın ardından sahalara geri dönüyor.

Erkan Özdamar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Konyaspor - Giresunspor maçını yönetecek.

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