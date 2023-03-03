Erkan Özdamar, 2 ay sonra sahalara dönüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasından oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını yayımlayarak hakem hatası tespit ettiklerini açıklamıştı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklama ise maçı yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini belirtilmişti.

Süper Lig'de son karşılaşmasını 29 Aralık'ta yöneten Hakem Erkan Özdamar, 2 aylık aranın ardından sahalara geri dönüyor.

Erkan Özdamar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Konyaspor - Giresunspor maçını yönetecek.