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Spor

Erkan Sözeri: Erzurumspor'un yeri Süper Lig

Maç eksiğiyle 1. Lig'de 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, lig süresince inişli çıkışlı durumların yaşanabileceğini ifade ederek 'Erzurumspor marka, bu markanın da yeri Süper Lig, biz her zaman bunun peşindeyiz.' diye konuştu.

AA7 Aralık 2021 Salı 14:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:35
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 16. haftasında oynayacakları Kocaelispor maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Erkan Sözeri, kulüp tesislerinde takımın antrenmanı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, son 5 haftada iyi performans ortaya koyduklarını, bunun devamı için çalıştıklarını söyledi.

Ligin büyük kısmının oynanmadığını aktaran Sözeri, "Takımın gidişatı iyi ve güzel çıkış yakaladık. Son 5 maçımızı 13 puan gibi ciddi puanla tamamlandık. Gayet iyi gidiyoruz ama lig maçlarının daha 3'te 1'ini oynadık." dedi.

Sözeri, lig süresince inişli çıkışlı durumların yaşanabileceğini ifade ederek, "İyi başlayan takımlarda zaman zaman inişli durumlar olacaktır. Ümraniyespor ve Eyüpspor örneğinde olduğu gibi. Biz bu sıkıntıları çok yaşamadık, yaşamak da istemiyoruz. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başında sıkıntı yaşarız diye düşündük ama orayı da iyi geçtik. Geldiğimiz nokta çok iyi ama daha iyisi olabilir mi olabilirdi ve olması için de gayret ediyoruz. Erzurumspor marka, bu markanın da yeri Süper Lig, biz her zaman bunun peşindeyiz." diye konuştu.

Sözeri, ligin 16. haftasında Kocaelispor'a konuk olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde Kocaelispor maçı var ve son haftalarda sıkıntılı durumlardan geçiyorlar. Ne kadar da sıkıntılı durumda olurlarsa olsunlar sonuçta 20 puanları var, ciddi imkanlarla takımı kurdular. Hedefleri de Süper Lig. Zor bir maç oynayacağız ve her maç olduğu gibi dikkatli oynayacağız. Kazanacağımız 3 puanın bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağının bilincindeyiz, bu anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Eren Tozlu sakatlandı, üzüldük çünkü çok formdaydı özellikle takıma oyunsal ve sayısal anlamda çok katkıları olan biri. Belki tedavi için yurt dışına göndereceğiz. En kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz."

Devre arası takıma takviye yapmak için transfer tahtasının kapalı olduğunu anlatan Sözeri, bu durumun değişmesi halinde bir ya da iki transfer yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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