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Spor

Erkan Sözeri Bandırmaspor'dan ayrıldı

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:18
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan sözeri ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Teknik direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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