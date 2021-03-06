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Spor

Erkan Sözeri: Gördüğümüz kırmızı kart doğru bir karar

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, 'Oyuncularımı tebrik ediyorum. On kişi oynamamıza rağmen fizik kalitemiz de iyiydi. Bir duruş ve karakter gösterdiler.' dedi.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 17:47 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:47
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Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Orhan Ovacıklı'nın gördüğü kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu söyledi.

Oyuncularının performansından memnun olan Sözeri, şöyle konuştu:

"Son 6 maçın 5'ini kazanan genç ve sistemi olan Altınordu gibi bir takıma net pozisyon vermedik. Yediğimiz 2 gol talihsizlik, bireysel hatalar ki son haftalarda bundan birazcık canımız yanıyor, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanıyor ancak ben oyuncularımı tebrik ediyorum. On kişi oynamamıza rağmen fizik kalitemiz de iyiydi. Bir duruş ve karakter gösterdiler. Başkanımız maç öncesi rahatsızlanmıştı. Ona bir galibiyet hediye etmek istedik ancak içeride oynamamıza rağmen 10 kişi kaldıktan sonra 1 puan da bizim için iyi. Başkanımız da galibiyet primi olmasa da oyuncularımıza performanslarından dolayı bir prim açıkladı. Bu şartlarda alınan 1 puanı kıymetli görüyor ve inşallah önümüzdeki haftalarda telafi edecek konuma gelmek istiyoruz."

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