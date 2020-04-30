Erkan Zengin'den Fenerbahçe itirafı! ''Protokol imzalamıştık''

30 Nisan 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:16

Türkiye'de Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrükspor'da top koşturan Erkan Zengin, Ibrahimovic'in Türkiye'ye olası transferi hakkında konuştu.



'USTA AŞÇI OLDUM'

Ajansspor'a konuşan Erkan Zengin, "Karantina günlerinde ailemle vakit geçiriyorum. Karantina sürecinde yemek yapmayı öğrendim. Usta aşçı oldum diyebilirim. Bütün yemekleri yapabilirim, yemeklerimi yiyen insanlar da çok beğeniyor. Bu akşam tantuni yaptım, çok güzel olmuştu." ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM' AÇIKLAMASI...

Erkan Zengin, 'Futbolu bırakmayı düşünüyorum' açıklamasıyla ilgili olarak ise "O dönem yanlış anlaşıldım. Ben o süreçte koronavirüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğimizi söyledim." diye konuştu.

'FENERBAHÇE İLE ÖN PROTOKOL İMZALAMIŞTIM'

Zengin, Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferini şu şekilde anlattı: "Fenerbahçe ile ön protokol imzalamış ve sonrasında İsveç'e gitmiştim. Bu süreçte Eskişehirspor, Trabzonspor ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'ye transferim bundan dolayı olmadı. Trabzonspor'a gittiğim için pişmanlık yaşamadım. Trabzonspor'da tüm maçlarda oynadım. Trabzonspor'da çok mutluydum, ben maç oynayınca mutluyum."

Zlatan Ibrahimovic'in Interli eski golcü Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyleyen Erkan Zengin, 'Ibrahoviç, Türkiye'ye gelecek mi?' sorusuna, "Zlatan Ibrahimovic 38 yaşında. Zlatan Ibrahimovic'i Türkiye'ye 40 yaşında mı transfer edeceğiz? Türkiye'ye artık yaşlı yıldız oyuncuları transfer etmemiz lazım." cevabını verdi.

JIMMY DURMAZ SÖZLERİ

Zengin, Galatasaray'da forma giyen Jimmy Durmaz'ın performansıyla ilgili olarak, "Jimmy Durmaz'ın Galatasaray'daki durumu benim Beşiktaş sürecime çok benziyor. Jimmy, Galatasaray'da sürekli oynasa daha farklı olabilirdi. Jimmy çalışıp sırasını bekleyecek." açıklamasında bulundu.

'TARIK ÇAMDAL GALATASARAY DÖNEMİNDE ŞANSSIZDI'

Erkan Zengin takım arkadaşı ve kayınbiraderi Tarık Çamdal hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tarık Çamdal hem iyi insan hem de iyi futbolcu. Kendisi kardeşimle evli. Tarık Çamdal Galatasaray döneminde şanssızdı. Tarık'ın döneminde Galatasaray'da iyi oyuncular vardı. Tarık'ın en büyük sıkıntısı uzun süre maç oynamamak oldu. Galatasaray taraftarı Tarık'a kızmış olabilir. Futbolda bunun örnekleri çok. 1-2 yıl futbol oynamadığınız zaman futbol hayatınız bitebilir."

Zengin, çalıştığı en iyi teknik direktörün Ersun Yanal, en iyi kalecininde Rüştü Reçber olduğunu söyledi.