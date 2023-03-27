İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0928
  • EURO
    20,5836
  • ALTIN
    1201.01
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kamp programı belli oldu
Spor

Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kamp programı belli oldu

Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda mücadele edecek olan 17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Tunus'ta düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını Gürcistan ve Romanya ile yapacağı ortak kampla sürdürecek.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kamp programı belli oldu
ABONE OL

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'na, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yaparak hazırlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, 24-30 Nisan tarihlerindeki organizasyonda mücadele edecek milliler, çalışmalarına 2 Nisan'da Ankara'da başlayacak.

Başantrenör Rıfat Şahin yönetimindeki milli takım, Gürcistan ile 2-7 Nisan tarihlerinde THF Spor Salonu'nda ortak kamp çalışması gerçekleştirecek.

Ankara'daki kampını 16 Nisan'da tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, 17-22 Nisan tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde ikili kampa dahil olacak ve ardından 17 Yaş Altı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na katılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.