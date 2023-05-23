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Spor

Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

AA23 Mayıs 2023 Salı 23:19 - Güncelleme:
Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu
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CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani'nin yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyondaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

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