Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani'nin yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde oluştu:



Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyondaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.