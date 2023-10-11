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Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarın oynanacak maçlarla başlacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonu grup etabı maçları, 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarın oynanacak maçlarla başlacak
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu, yarın gruplarda oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre grup etabı maçları, 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.

A Grubu ve B Grubu maçları İzmir, C Grubu karşılaşmaları ise Ankara'da oynanacak.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabının maç programı şöyle:

A Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Yarın:

16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor

13 Ekim Cuma:

14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor

B Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Yarın:

19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

13 Ekim Cuma:

19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor

14 Ekim Cumartesi:

16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

C Grubu / Ankara-Başkent Voleybol Salonu

Yarın:

16.00 Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor

13 Ekim Cuma:

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD

18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor

14 Ekim Cumartesi:

16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD

Gruplarında birinci olan 3 takım ve en iyi grup ikincisi olmak üzere 4 ekip, çeyrek finale yükselecek. Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale katılacak.

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