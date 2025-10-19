İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erkekler Kupa Voley'de grup maçları yarın başlayacak
Spor

Erkekler Kupa Voley'de grup maçları yarın başlayacak

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

AA19 Ekim 2025 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Erkekler Kupa Voley'de grup maçları yarın başlayacak
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.

Ligde 2024-2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray HDI Sigorta, 3. Fenerbahçe Medicana, 4. On Hotels Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.

Kupa Voley'de 3. grup maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

21 Ekim Salı:

15.30 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

22 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

  • Erkekler Kupa Voley
  • Bursa Büyükşehir
  • Gaziantep Gençlikspor

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.