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Spor

Erling Haaland yılın oyuncusu seçildi!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, 2023 yılı Globe Soccer 'Yılın Oyuncusu' seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2024 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Erling Haaland yılın oyuncusu seçildi!
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Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Dubai'de düzenlenen 2023 yılı Globe Soccer ödüllerinde açıklamalarda bulundu.

Ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen Haaland, "Manchester City mükemmel bir kulüp. Burada geçirdiğim her dakikadan çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olmasını değerlendiren Haaland, "Bir önce sakatlığımı atlatım sahalara geri dönmeyi bekliyorum. Bu kadar süre sahalardan uzak kalmak beni sıktı." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki yıldız forvet, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 22 maçta 19 gol 5 asist yaptı.

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