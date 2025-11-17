İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
  Erling Haaland 63 yıllık rekoru egale etti
Spor

Erling Haaland 63 yıllık rekoru egale etti

Norveçli yıldız Erling Haaland, dün oynanan İtalya karşılaşmasında da fileleri sarsarak üst üste 11. uluslararası maçta gol atma başarısı gösterdi ve 63 yıllık rekoru egale etti.

17 Kasım 2025 Pazartesi 12:59
Erling Haaland 63 yıllık rekoru egale etti
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli forma altında da durdurulamıyor.

Son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün oynanan İtalya maçında 2 gol birden atan Erling Haaland, 63 yıllık rekoru kırmanının eşiğinde.

ERLING HAALAND 63 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

İtalya karşısında fileleri bularak üst üst 11. uluslararası maçta da gol atan Erling Haaland, Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti.

Erling Haaland, Norveç formasıyla çıkacağı ilk maçta da ağları sarsması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

Norveç, İtalya'yı deplasmanda 4-1 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

