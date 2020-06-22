Erling Haaland: ''Bayern'in şampiyonluğundan nefret ediyorum''

22 Haziran 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 19:12

Sezona damga vuran isimlerden olan Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in kazandığı şampiyonlukla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Çok üzgün olduğunu belirten Norveçli futbolcu, "Açık konuşacağım, Bayern Münih'in şampiyon olması berbat hissettiriyor. Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok. 2. sırayı alabildik, Bayern Münih'e olabildiğince yaklaşmaya çalıştık ancak başaramadık" dedi.

Erling Haaland, bu sezon RB Salzburg ve Dortmund'da 39 maçta 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

