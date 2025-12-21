İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
  • Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Spor

Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geride bıraktı.

21 Aralık 2025 Pazar 10:06
Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Erling Haaland, Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olurken Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yarıdan az maçta geçmeyi başardı.

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Norveçli golcü, ligdeki 104. golünü atarak Manchester United formasıyla Premier Lig'de 103 gole ulaşan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Haaland'ın bu başarıyı elde etmek için ihtiyaç duyduğu maç sayısı ise dikkat çekici derecede düşük oldu.

Haaland, Premier Lig'de 100 gole yalnızca 111 maçta ulaşarak bu alandaki rekoru da kırdı. Daha önce bu rekor, 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer'a aitti. Norveçli yıldız, aynı zamanda 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo, Premier Lig kariyerinde toplam 236 maçta 103 gol kaydetmişti. Haaland ise West Ham United karşısında attığı iki golle Premier Lig'deki gol sayısını 104'e yükseltti ve bunu sadece 114 maçta başardı. Bu istatistik, Haaland'ın lig tarihindeki en yüksek gol temposuna sahip oyunculardan biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

RONALDO'NUN ÖNÜNDE

Erling Haaland, Fulham deplasmanında attığı golle Premier Lig'de 100 gole ulaşmış, ardından Crystal Palace karşısında iki gol atarak 102'ye yükselmişti. West Ham karşısında gelen iki gol ise onu Cristiano Ronaldo'nun önüne taşıdı.

Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanı hâlâ Alan Shearer'a ait. İngiliz futbol efsanesi, lig kariyerini 260 golle tamamladı. Haaland'ın mevcut gol ortalaması dikkate alındığında, bu rekorun da uzun vadede ciddi bir tehdit altında olduğu yorumları yapılıyor.

