  • Erling Haaland forma numarasını değiştirdi
Spor

Erling Haaland forma numarasını değiştirdi

Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, ülkesinin Dünya Kupası eleme maçlarında giyeceği formanın arkasında görünecek ismini değiştirdi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 09:33
Erling Haaland forma numarasını değiştirdi
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, ülkesinin bir sonraki Dünya Kupası eleme maçından önce Norveç formasının arkasında görünen ismi değiştirdi.

Unisportstore'a göre, Manchester City yıldızının Norveç formasında artık sadece Haaland değil, Braut Haaland yazacak. Eski Borussia Dortmund oyuncusunun bu değişikliği, Norveç taraftarları Eylül ayı maçlarında görecek.

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, bu forma adı değişikliği hakkında bilgilendirilmediğini söyledi.

Dagbladet'e yaptığı açıklamada, "Bu onun adı[Braut], artık bu kadar zor değil. Şu ana kadar bundan hiçbir şey bilmiyordum." dedi.

Instagram'da Erling Braut Haaland adıyla bilinen 25 yaşındaki oyuncu, bu yeni değişikliği Norveç'in 5 Eylül'de Finlandiya ile bir hazırlık maçında karşılaşacağı zaman sahneleyecek, ardından beş gün sonra takımın bir sonraki 2026 Dünya Kupası elemesinde Moldova ile karşılaşacak.

Harf sayısındaki bu artış, Haaland hayranlarının bu güncellenmiş formayı satın almak için daha fazla para harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Popüler Haberler
