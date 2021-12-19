Erling Haaland için Real Madrid açıklaması

19 Aralık 2021 Pazar 13:31 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 13:31

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRİD İLGİLENİYOR"

Bild'e açıklamalarda bulunan Watzke, "Nereye gidersem gideyim, herkes Erling Haaland hakkında konuşuyor. Tek bildiğim Real Madrid'in onunla yakından ilgilendiği. Gidiyor da olabilir, kalıyor da olabilir. Birkaç gün önce menajeri Mino Raiola ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Ve bu telefon görüşmesi oldukça arkadaşçaydı. Önümüzdeki haftalarda kesinlikle yeni bir toplantımız daha olacak. Odak noktamız, Haaland'ın genel gelişimidir. Tıpkı Roberto Lewandowski'de olduğu gibi, Erling de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, onunla gurur duymak isterim. Kişisel olarak Bundesliga'da biraz daha kalmasının onun için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

"İSPANYA'YA KAPTIRMAYALIM"

Alman futbol adamı ayrıca "İspanya'da Haaland ve Lewandowski'den daha iyi oyuncu görmüyorum. Bir şekilde Bundesliga'da yıldızları tutmayı başarmalıyız." açıklamasını yaptı.

"B.MÜNİH'İ DURDURAMIYORUZ"

Bayern Münih'in farkı 9 puana çıkarması hakkında konuşan Watzke, "Bayern Münih 9 puan önde olabilir ama şampiyonlukla ilgili onları henüz tebrik etmeyeceğim. Fakat bu 9 puanlık farkın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Bayern Münih'i durdurmaya şu an gücümüz yetmiyor. Bütçemizi Bavyera seviyesine çıkarırsak rekabetçi olacağımızı düşünüyorum ama sonra yine alacaklılarla yine toplantı yapmak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

"JURGEN KLOPP ŞU AN DÖNMEZ"

Jürgen Klopp'un Dortmund'a dönüş iddiaları hakkında da konuşan Watzke, "Ne zaman isterse dönebilir. Ancak bir teknik adam olarak değil, bu çok net. Dortmund ailesine dönmek isterse, kapılar sonuna kadar açık. Ancak sonsuza kadar teknik direktör olarak kalmak istediğini düşünmüyorum. 'Teknik adamlık kariyerim bitti, kulüpte rol almak istiyorum' derse, o zaman ona uygun bir görev buluruz. Ancak şimdilik güçlü bir olasılık gibi görünmüyor." dedi.