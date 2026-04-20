Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Manchester City, Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerken Gianluigi Donnarumma'nın hatasıyla Kai Havertz ilk yarıda skoru eşitledi.

Ev sahibi ekipte Erling Haaland, 65'teki golüyle takımını öne geçirip skoru belirledi. Bir maçı eksik olan Manchester City bu galibiyetle rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü. Pep Guardiola'nın takımı, Burnley ile oynayacağı erteleme maçını kazanması halinde bitime 5 hafta kala liderliğe yükselecek.

Manchester City'nin Arsenal'ı mağlup ettiği maçta Erling Haaland ve Gabriel arasındaki rekabet maça damga vururken ikinci yarıdaki bir pozisyon İngiltere'de gündem oldu. Maç boyunca birçok kez iki oyuncu karşı karşıya geldi. İkinci yarıdaki bir pozisyonda Gabriel'in Haaland'a yaptığı faulde Norveçli golcünün formasının içine giydiği uzun kollu tişört yırtıldı. 83'teki pozisyonda ise iki futbolcu arasında kısa süreli bir gerilim yaşanırken faul pozisyonunun ardından yaşananlar tartışma konusu oldu.

Manchester City, Gabriel'in Haaland'ı başıyla itmesi nedeniyle kırmızı kart beklerken maçın hakemi Anthony Taylor iki futbolcuya sarı kart gösterdi. Premier Lig'den pozisyonla ilgili yapılan açıklamada, "Hakemin kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı. Gabriel'in hareketi aşırı agresif veya şiddetli olarak değerlendirilmedi." ifadeleri yer aldı. Premier Lig'de VAR'da yapılan incelemelerle ilgili detaylar, maç devam ederken ligin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Maçın ardından konuşan Erling Haaland, "Yere düşseydim ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam, belki de kırmızı kart görürdü. Olan oldu. Artık her maç bir final. Burnley maçı da bu maç kadar önemli. Odaklanmamız, sakin kalmamız ve bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan Manchester City taraftarları, Arsenal maçı için özel bir pankart hazırladı. Galibiyetin ardından açılan pankartta, Arsenal'la puan farkının azalmasına atıfta bulunularak, "Londra sokaklarında panik var" ifadelerine yer verildi.

Sky Sports İtalya'daki haberde, "Manchester City-Arsenal maçında Haaland-Gabriel arasındaki düello ne muhteşemdi" ifadeleri yer aldı. İspanyol basını maçla ilgili, "Manchester City, Arsenal'ı yenerek Premier Lig'in dengesini alt üst etti." yorumunda bulundu. L'Equipe'teki haberde ise 90 dakikanın ardından , "Manchester City, Arsenal karşısında güçlü bir oyunla şampiyonluk yarışını alevlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Arsenal karşısında Manchester City'nin ilk golünü atan Rayan Cherki, Arsenal karşısında bir ilke imza attı. Cherki, tüm kulvarlarda toplam 10 gol ve 13 asiste ulaşarak çift haneleri yakaladı ve bu sezon Premier Lig'de bunu başaran ilk oyuncu oldu.