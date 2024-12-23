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Spor

Erling Haaland istatistiklerde dibi gördü

İngiliz devi Manchester City'deki düşüş Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland'ın performansını da etkiledi. Yıldız oyuncu son üç maçta sıfır çekti.

23 Aralık 2024 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Erling Haaland istatistiklerde dibi gördü
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Manchester City'deki kötü tablo takımın yıldız ismi Erling Haaland'ın istatistiklerine de yansıdı.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, ligde ise Manchester United ve Aston Villa ile oynanan ve kaybedilen son 3 maçta sıfır çekti.

3 maçta toplamda 287 dakika sahada kalan Norveçli yıldız; gol, asist, başarılı dribbling, kaleyi bulan şut, uzun top ve müdahale istatistiklerinde sıfır çekti.

Haaland, Aston Villa ile oynanan maçın ardından özeleştiride bulunmuş ve, "Önce kendime bakıyorum, yeterince iyi değildim. Daha iyisini yapmam gerekiyor." demişti.

Manchester City'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 1 asist yaptı.

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