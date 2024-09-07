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Spor

Erling Haaland, Manchester City'de kalabilir

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Erling Haaland'ın 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek istiyor.

7 Eylül 2024 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Erling Haaland, Manchester City'de kalabilir
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Premier Lig'e transfer olduğu günden bu yana birçok rekora imza atan Erling Haaland, kariyerine Manchester City'de devam edebilir.

Pep Guardiola yönetiminde üst üste 4, toplamda 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Manchester City, Erling Haaland'ı takımda tutmak istiyor.

Marca'da yer alan haberde Mancester City yönetimi ve Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtildi.

EN ÇOK KAZANAN İSİM OLACAK

Haberde, anlaşmanın tamamlanması halinde Erling Haaland'ın takım arkadaşı Kevin De Bruyne'yi geride bırakarak ligin en çok kazanan futbolcusu olacağı ifade edildi.

Kevin De Bruyne, ligde şu anda haftalık 400 bin sterlinle ilk sırada yer alıyor. Belçikalı yıldızı 375 bin sterlinle Erling Haaland takip ediyor.

100 GOLE 3 KALDI

Manchester City formasıyla 100 maç barajını geçen Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon forma giydiği 3 maçta 2 kez hat-trick yaptı.

Haaland, Manchester City'de 102 maça çıkarken 97 kez ağları havalandırdı ve 14 asist kaydetti.

Premier Lig'de forma giydiği iki sezonda da gol kralı olana Haaland İngiliz ekibinde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, F.A. Cup ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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