Spor

Erling Haaland, Manchester City'i zafere taşıdı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 63. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Norveçli yıldız, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı.

City, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Everton ise 11 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

