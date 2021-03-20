20 Mart 2021 Cumartesi 19:51 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:51

Bu sezon çıktığı 30 maçta 31 gol atıp 8 asist yapan Haaland'ın peşinde Avrupa devleri koşmaya devam ediyor. Manchester City, Real Madrid ve Barcelona, 20 yaşındaki forvet için yarışırken İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İspanyol ABC gazetesinin haberine göre Erling Haaland, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Bu transferin Real Madrid'e bedeli ise 160 milyon euroyu bulacak...

BABASINA DA PARA KAZANACAK



Real Madrid'in Haaland için Dortmund'a 120 milyon euro, genç yıldızın menajeri olan Mino Raiola'ya 30 milyon euro ve babası Alf-Inge Haaland'a da 10 milyon euro ödeneceği belirtildi.

BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ



Ancak Real Madrid'in Haaland transferi pek kolay gözükmüyor. Çünkü Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın da Norveçli forvet için girişimlere başladığı belirtiliyor. İspanyol Sport gazetesinin haberinde yeniden Barcelona'ya başkan seçilen Joan Laporta'nın Haaland konusunda çok istekli olduğu ve bu transfer için ciddi bir yatırım yapmayı düşündüğü kaydedildi.

YENİ BAŞKANIN İLK HEDEFİ



Joan Laporta'nın çok iyi ilişkiler içinde olduğu Mino Raiola ile temasa geçtiği ve Haaland konusunda görüştüğü bilgisi aktarıldı. Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın Haaland'ı transfer edebilmek için önce futbolcu satışı yapması ve genç golcü için kaynak yaratması gerekecek.