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Spor

Erling Haaland sahalara dönüyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlıktan sonra yeniden sahalara döneceği bildirildi.

AA26 Kasım 2021 Cuma 16:07 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan ve gruptaki son maçta 7 Aralık'ta siyah-beyazlılarla karşılaşacak Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose yarın Bundesliga'nın 13. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile oynayacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Rose, Wolfsburg maçına gidecek otobüste Haaland'ın da yer alacağını belirterek, "Erling kendisini iyi hissediyor. Orada (Wolfsburg'da) kısa görev alacak." ifadesini kullandı.

Haaland'ın 4 Aralık'ta Bayern Münih'e karşı da bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin bir soruya da cevap eren Rose, "Bugün otobüsle Wolfsburg'a gidiyorsa ve muhtemelen kısa bir görev alacaksa, gelecek hafta da hafta iyi gelişme sağlarsa, o zaman elbette görev alacak durumda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kalçasından ciddi bir sakatlık geçiren Norveçli futbolcu ligde son olarak 13 Ekim'de Mainz 05'e karşı sahaya çıkmıştı.

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