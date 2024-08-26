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Spor

Erling Haaland, Wayne Rooney'i yakaladı

Norveçli santrafor Erling Haaland, Ipswich Town karşısında attığı 3 golle İngiltere Premier Lig'de 7. kez hat-trick yaparken, eski İngiliz yıldız Wayne Rooney'i yakaladı.

IHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Erling Haaland, Wayne Rooney'i yakaladı
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Manchester City, Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town'u sahasında 4-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland, attığı 3 golle ligde 7. hat-trickini yaptı. Haaland, bu alanda Premier Lig'de 7 kez hat-trick yapan Wayne Rooney ile sayıyı eşitlerken, 5. sıraya yükseldi. Premier Lig'de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde sırasıyla 12 kez ile Sergio Agüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile Robbie Fowler ilk 3 sırada yer alıyor. Listenin devamında ise 8'er kez ile 4. sırayı Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen paylaşıyor.

Erling Haaland, Premier Lig'de son 2 sezonu gol krallığını zirvede tamamlarken, yeni sezonun ilk 2 haftası geride kalırken, attığı 4 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

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