Erling Haaland: Yapmamız gereken kazanmaya devam etmek

Manchester City forması giyen Erling Haaland, ligde Chelsea'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Norveçli futbolcu, "Kazanmaya devam etmeliyiz. Yapmamız gereken bu. Chelsea karşısında harika bir ruh gösterdik. Buna devam etmeliyiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı için, "Mutlaka kazanmalıyız" diyen Haaland, "Ardından Arsenal ile oynayacağız. Programda çok fazla maç var. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede hazır olmamız ve formda kalmaya çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.