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Spor

Erling Haaland, yeni bir rekorun peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, yeni bir rekorun peşinde.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Erling Haaland, yeni bir rekorun peşinde
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Fulham karşısında 3. dakikada attığı golle Manchester City formasıyla ligde 34. golüne ulaşan Erling Haaland, bitime 4 hafta kala 1 kez daha fileleri havalandırması halinde "İngiltere Premier Lig'in bir sezonda en çok gol atan oyuncusu" olacak.

2017/18'de Mohammed Salah'ın 32 golle sezonu kapattığından bu yana 30 gol barajını aşan ilk isim olan Haaland, bu kez 28 yıl sonra yeni bir rekora imza atmak istiyor.

22 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 34 kez ağları sarsarak Alan Shearer ve Andy Cole'un ardından Premier Lig'de bir sezonda 34 gol atan ilk oyuncu oldu

Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncular ise şöyle; Andy Cole (Newcastle United): 34 Gol | 1993-94Alan Shearer (Blackburn Rovers): 34 Gol | 1993-95Erling Haaland (Manchester City): 34 Gol | 2022-23Mohammed Salah (Liverpool): 32 Gol | 2017-18Cristiano Ronaldo (Manchester United): 31 Gol | 2007-08

Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 50 gol atıp 8 asistlik katkı sağlayan Haaland, 3 Mayıs Çarşamba günü West Ham United karşısında 1 gol daha atması halinde 35 golle Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi olacak.

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