6 Ekim 2025 Pazartesi
Erling Haaland yuvadan uçuyor! Yıldız oyuncu için dev talip

Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Oyuncu ile Barcelona yakından ilgileniyor. Katalan ekibi oyuncu için dev bir bonservisi gözden çıkardı.

6 Ekim 2025 Pazartesi 18:20
Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

El Nacional'de yer alan habere göre; sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlayan Barcelona, 9 numara pozisyonunu Erling Haaland ile süslemek istiyor.

BONSERVİS BEDELİ...

Öte yandan İngiliz yöneticilerin, 2034 yılına kadar sözleşmesi bulunan süper star golcü için gelecek 250 milyon Euro'nun altındaki bonservis teklifini değerlendirmeyeceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili görüşünü açıklayan Pep Guardiola, "Erling Haaland'ı hayal etmeyen bir kulüp söyleyebilir misiniz? Barcelona'nın ve dünyadaki her takımın onu hayal etmesi anlaşılabilir bir durum. Erling bizde olmasaydı, Manchester City'nin onu kadrosuna katması hayal olurdu. Ne olacak? Açıkçası, bilmiyorum." dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Manchester City forması ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

