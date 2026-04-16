16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Spor

Erling Haaland'dan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta iki gol kaydeden Arda Güler için Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland paylaşımda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 09:06
Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı maçta attığı iki olağanüstü golün yanı sıra performansıyla da damga vuran Arda Güler, dünya gündemine oturdu.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Manuel Neuer gibi tecrübeli bir kaleciyi oldukça zor duruma düşüren Arda Güler'e hayran kalan isimlerden biri olarak dikkat çekti.

Snapchat hesabından Arda Güler'in fotoğrafını paylaşan Norveçli yıldız Haaland, "Bu an için doğmak..." notunu düştü.

Haaland'ın adı zaman zaman Real Madrid ile anılırken, 25 yaşındaki yıldız golcünün bu paylaşımından sonra sosyal medyadaki futbolseverler, "Bir gün beraber oynarlar mı acaba?" sorusunu sormaya başladı.

