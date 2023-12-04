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Spor

Erling Haaland'dan 'Çığlık' sözleri!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, kendisine yapılan 'Çığlık' tablosu benzetmesine sosyal medya hesabından cevap verdi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Erling Haaland'dan 'Çığlık' sözleri!
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Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, kendisine yapılan benzetmenin ardından verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tottenham maçında hakem Simon Hooper'e itiraz ettiği anlar gündeme oturan Erling Haaland için Edvard Munch'un Çığlık tablosu benzetmesi yaptı.

Haaland, bu benzetme için, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" cevabını verdi. Norveçli yıldızın bu cevabı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

NE OLDU?

Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği maçta hakem Simon Hooper'in son anda verdiği karar büyük yankı uyandırmıştı.

Hooper, 3-3 devam eden son anlarda Jack Grealish, kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada daha önceki pozisyonda Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durdurmuş ve avantaj oynatmamıştı.

Maç 3-3 sona ererken, Manchester Cityli futbolcular ve Haaland, son anlardaki bu karar nedeniyle Hooper'a büyük tepki göstermişti.

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