Erling Haaland'dan itiraf: Attığımız gol ofsayttı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Fulham maçı sonrası bir itirafta bulundu.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Fulham maçı sonrası bir itiraf yaptı.

Erling Haaland yaptığı açıklamada, "Fulham'a attığımız ikinci gol sanırım ofsayttı. Üzgünüm, onların yerinde olsaydım çok kızardım." ifadelerini kullandı.

Fulhamlı futbolcular, Manchester City adına ikinci golü kaydeden Ake'nin pozisyonunda Akanji'nin kalecinin görüş açısını kapattığı itirazında bulunmuştu ancak hakem golü geçerli saymıştı.

City, sahasında Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Fulham'ı 5-1 mağlup etti.