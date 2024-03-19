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Spor

Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber!

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı antremanda sakatlanarak sahayı terk etti.

19 Mart 2024 Salı 23:57 - Güncelleme:
Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber!
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Milli aranın gelmesiyle birlikte Norveç Milli Takımı'yla idmanlara çıkan Erling Haaland'dan, Manchester City'ye kötü haber geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre Erling Haaland son yaptığı idmanda sahayı sekerek terk etti.

Haberin detaylarında Erling Haaland'ın durumunun çok ciddi olmadığı ve Arsenal maçında sahada olması beklendiği de söylendi.

Pep Guardiola'nın da yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun durumunun çok kritik olmamasını umduğunu söyledi.

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 34 resmi maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 29 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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