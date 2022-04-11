Erling Haaland'dan Manchester United'a ret

Yaz transfer döneminde Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland'dan Manchester United'a veto geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Norveçli yıldız, İngiliz kulübünün geleceği için doğru bir kulüp olmadığı ve Manchester United'dan gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Haberde Real Madrid'in bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtilirken, Haaland'ın da İspanyol ekibini iyi bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.

21 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta, 23 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.