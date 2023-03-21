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Spor

Erling Haaland'dan Norveç'e kötü haber

EURO 2024 Elemeleri A Grubu takımlarından Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığından ötürü elemelerde oynanacak iki maçı kaçıracak.

21 Mart 2023 Salı 12:10 - Güncelleme:
Erling Haaland'dan Norveç'e kötü haber
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Norveç'e yıldız oyuncusu Erling Haaland'dan kötü haber geldi.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erling Haaland'ın kasığındaki ağrıların devam ettiği ve elemelerdeki iki maçta da forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Erling'in yaşadığı sakatlığın sadece antrenmandan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüştük ancak incelemeler ve testlerin ardından İspanya ve Gürcistan maçlarında oynayamayacağı kesinleşti." ifadeleri yer aldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan Norveç, Almanya'nın ev sahipliğinde 2024'te düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için A Grubu'nda mücadele edecek.

Norveç, A Grubu'nda İspanya, Güney Kıbrıs, Gürcistan ve İskoçya'yla karşılaşacak.

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