Erling Haaland'dan tarihi istatistik!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, çarpıcı bir istatistiğin altına imza attı.
Norveçli golcü, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.
Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar:
Manchester United: 7 gol
Crystal Palace: 6 gol
Fulham: 5 gol
Nottingham Forest: 7 gol
Chelsea: 5 gol
Everton: 5 gol
Wolverhampton: 6 gol
Bournemouth: 5 gol
Luton Town: 3 gol
Burnley: 4 gol
Sheffield United: 5 gol
TOPLAMDA 60 GOL ATTI
Manchester City'ye geçen sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.