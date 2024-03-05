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Spor

Erling Haaland'dan transfer iddialarına cevap!

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, son dönemde hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Golcü oyuncu, 'Burada gerçekten çok mutluyum. Özellikle çevremdeki insanlarla: Yöneticiler, teknik ekip, yönetim kurulu. Gerçekten mutluyum.' ifadelerini kullandı.

5 Mart 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
Erling Haaland'dan transfer iddialarına cevap!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag'ı konuk edecek Manchester City'de takımın yıldız oyuncusu Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN İYİSİ MESSI"

Kendisine gelen, 'Ballon d'Or ve En İyi FIFA Oyuncusu ödülünü kazanmak için Messi'nin emekli mi olması mı lazım?' sorusuna Erling Haaland şu sözlerle yanıt verdi.

"Bilmiyorum, bu iyi bir soru. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncusu. O yüzden bu ödülleri alması lazım."

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Real Madrid ve Barcelona'nın transfer listesinde bulunan Erling Haaland, "Burada gerçekten çok mutluyum. Özellikle çevremdeki insanlarla: Yöneticiler, teknik ekip, yönetim kurulu. Gerçekten mutluyum. Bunu şimdi söylersem muhtemelen büyük bir manşet olur. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz ama şu an için burada çok mutluyum." dedi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 31 resmi maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 28 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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