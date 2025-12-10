Erling Haaland'dan transfer iddialarına cevap

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, Gary Lineker ve Erling Haaland'ın podcast programları 'The Rest is Football'a konuk oldu.

"KALAN SÜREDE 6.'YI ATABİLİRİM"

"Gol attığımı söylemelerini seviyorum, bu işimi iyi yaptığım anlamına geliyor. 20 gol atarsam ve ligi kazanırsak harika. Ama 30 gol atarsam, çok iyi bir sezon olur, hatta 35 gol atarsam, harika olur. Ancak 1 maçta 5 gol attığım maçta bile oyundan alınmak istemem, belki kalan sürede 6. golü atabilirim."

REAL MADRID İDDİALARINA CEVAP

"Manchester City'nin bir parçası olmaya devam etmek istiyorum. Huzurlu, mutlu ve zihnen rahatım. İngiltere futbolun evi ve futbol oynamak için en iyi yer..."

"PEP BİR DAHİ"

"Manchester City ile sözleşmemi sadece Guardiola nedeniyle uzatmadım. Bu, babamın bana uzun zaman önce verdiği bir tavsiyeydi. Çünkü modern dünyada hiçbir şey belli olmaz. Yine de Pep, City'ye gelmem için çok önemli bir nedendi. Pep bir dahi olmasının yanı sıra çok çalışkan biri. Herkesten daha fazla çalıştığı kesin...."

"ÇOK GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİ"

"Newcastle, Norveç'ten uçakla sadece bir saat uzaklıkta. Pep beni aradı ve güzel futbol oynayacağımızı ve çok gol atacağımı söyledi. O zamanlar medyada yazılanlar hiç okumadım."

"KIZ ARKADAŞIM KIZDI"

"Geçen gün akşam yemeğinde Manchester United - West Ham maçı vardı ve ben de onu açtım. Kız arkadaşım hemen 'Futboldan bıktım. Ne zaman evde olsak hep maç açıyorsun' dedi."