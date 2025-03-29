İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2025 Cumartesi / 30 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erling Haaland'ın başı dertte

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, kulübün maskotuna yaptığı müdahale sebebiyle polisin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 17:31 - Güncelleme:
Erling Haaland'ın başı dertte
ABONE OL

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, kulübün maskotuna yaptığı müdahale nedeniyle hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Southampton ile oynanan bir maç öncesinde yaşanan olayda, kulübün uzaylı maskotu "Moonbeam" olarak görev yapan kadın, Norveçli forvetin kendisine şiddet gösterdiğini ifade etti. Olay sonrası kulübe şikayette bulunan kadın, ayrıca polise de saldırı şikayeti yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Manchester City sözcüsü, The Sun'a yaptığı açıklamada, kulübün olayı araştırdığını ve elde edilen kanıtların, video görüntüleri de dahil olmak üzere, söz konusu yaralanmanın iddia edildiği şekilde meydana geldiğini desteklemediğini belirtti. Sözcü ayrıca, "Manchester Polisi'ne yapılan şikayetin ardından da herhangi bir işlem yapılmadığının farkındayız." dedi.

Olayın, ekim ayında Southampton'a karşı oynanan maç sırasında gerçekleştiği bildiriliyor. Haaland, maçın beşinci dakikasında takımının tek golünü kaydederek üst üste üçüncü lig galibiyetini getirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.