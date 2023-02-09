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Spor

Erling Haaland'ın forması da depremzedeler için satışa çıkıyor

Milli oyuncu Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı kampanyaya son olarak yıldız golcü Erling Haaland'dan da destek geldi. Norveçli golcünün de imzalı forması açık arttırmayla satışa çıkacak.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Erling Haaland'ın forması da depremzedeler için satışa çıkıyor
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya dünya futbolunun yıldızları destek vermeye devam ediyor.

Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Ronaldo, Dybala ve Bonucci, Morata, Griezmann, Harry Kane ve Kulsevski'nin ardından Erling Haaland'dan da destek geldi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan ve Emre Can'a çok teşekkürler. Kampanyamıza destek olmak istiyorlar. Erling Haaland'ın adını verdiler. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, depremzedelere yardım için bağışlanacak." dedi.

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