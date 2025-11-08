İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Erling Haaland'ın geleceği belli oluyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen ve La Liga devlerinin yakından takip ettiği Erling Haaland'ın geleceği belli oluyor.

8 Kasım 2025 Cumartesi 09:58
Erling Haaland'ın geleceği belli oluyor
Norveçli golcü, La Liga devlerinin ilgisine rağmen Manchester City'de kalmaya kararlı görünüyor.

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili söylentiler artarken, Barcelona ve Real Madrid'in bu dev golcüye ilgisi gündeme oturdu. TBR Football'dan Graeme Bailey'nin haberine göre, her iki İspanyol devi de Haaland'ın sözleşmesinde potansiyel bir çıkış maddesi olabileceğine inanıyor.

Ancak haberde, Norveçli oyuncunun en azından 2027 yılına kadar Manchester City'den ayrılmasının pek olası olmadığı vurgulanıyor. Premier League devi, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan sadece 51 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği yıldız oyuncudan son derece memnun.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi merkezde oynatmasına rağmen, Fransız yıldızın daha geniş alanlarda etkili olmasından dolayı klasik bir santrfor eksikliğini hissediyor. Haaland gibi bir golcünün kadroya katılması, Los Blancos'un hücum hattına büyük güç katabilir. Norveçli yıldızın bitiriciliği, Carlo Ancelotti'nin taktik planlarını önemli ölçüde çeşitlendirebilir.

BARCELONA LEWANDOWSKİ'NİN YERİNİ DOLDURMAK İSTİYOR

Barcelona cephesinde ise Robert Lewandowski kariyerinin son dönemine giriyor. Katalan ekibi, onun uzun vadeli halefi olarak Haaland'ı ideal bir aday olarak görüyor. Ancak mali kısıtlamalar ve City'nin oyuncuyu bırakma konusundaki isteksizliği bu transferi son derece zorlaştırıyor.

Erling Haaland, Premier League'de kendini fazlasıyla kanıtladı. City formasıyla sayısız gol atan 25 yaşındaki yıldız, İspanya'ya transferi kariyerinde yeni bir sayfa olarak görebilir. Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübe katılmak cazip bir seçenek olsa da, şu an için Haaland'ın City'den ayrılmak için baskı yapması beklenmiyor.

