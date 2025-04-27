Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi belli oldu!

Manchester City'nin 2022-23 sezonu başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Erling Haaland sergilediği performansla daha şimdiden İngiliz ekibinin tarihine geçti.

Öte yandan Manchester City, Norveçli golcüsüyle ocak ayının ortasında 9.5 yıllık eşsiz bir yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Erling Haaland'ın 9.5 yıllık yeni kontratında serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

Fabrizio Romano, Haaland'ın sözleşmesinde çıkış maddesi olduğunu belirterek, "İlk başta bu konuda çelişkili haberler çıkmıştı ancak bugün bir kez daha doğrulayabilirim ki Haaland'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Fabrizio Romano, Haaland'ın serbest kalma maddesinin an itibarıyla aktif olmadığını, oyuncunun 2024-25 ve 2025-26 sezonu sonlarında bu madde ile takımdan ayrılmasının mümkün olmadığını aktardı.

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, yıldız golcünün kontratındaki maddeyle ilgili soruya "Serbest bırakma maddesi mi? Ben asla sözleşmeler hakkında yorum yapmam" yanıtını verdi.

Manchester City ile bugüne dek 138 maça çıkan Erling Haaland, 120 gol ve 20 asistlik istatistik yakaladı.