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Spor

Erman Güraçar: İyi oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı

Bucaspor 1928'e tek golle yenilen Somaspor'un teknik direktör Erman Güraçar, oynadıkları iyi oyunun karşılığının bu skor almak olmadığını söyledi.

17 Eylül 2024 Salı 16:28 - Güncelleme:
Erman Güraçar: İyi oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk mağlubiyetini evinde Bucaspor 1928'e tek golle yenilerek alan Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar, oynadıkları iyi futbolun karşılığını skor olarak alamadıklarını söyledi.

Grubun en kaliteli takımlarından Bucaspor'a sahalarında kaybettiklerini dile getiren Güraçar, "İyi oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı. İlk yarım saatte 3-4 farkı kolaylıkla yakalayabileceğimiz bir oyun oynadık. Rakibimizi neredeyse yarı sahamıza getirtmedik. Bu yoğun baskıda maalesef gol pozisyonları değerlendirme anlamında başarısız olduk. Rakibimizin ilk şutu kalemizde gol olarak sonuçlandı. Maç sonuna kadar gol bulmak için büyük baskı kurduk. Bu oyunun karşılığı puan alamamak gerçekten çok üzücü. Aynı oyunu oynamaya devam etmeli ancak özellikle gol pozisyonlarını değerlendirme anlamında daha gelişim kaydetmeliyiz. Liglerin belki de en genç takımıyız. Böyle maçların bize öğreteceği çok şey var" dedi.

  • Bucaspor 1928
  • somaspor
  • Erman Güraçar

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