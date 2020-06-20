Erman Toroğlu Beşiktaş'ın gençlerini yorumladı: ''Çok büyük acemi''

20 Haziran 2020 Cumartesi 22:21 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 22:21

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'un ile oynadığı maça 11'de başlayan genç kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Rıdvan Yılmaz hakkında eski hakem Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorumlar geldi.

"ÇOK BÜYÜK ACEMİ"



Ersin Destanoğlu'nun geri pasta topu eline aldığını ancak hakem Mete Kalkavan'ın bu pozisyonu atladığını söyleyen Erman Toroğlu "Ersin Destanoğlu iyi kaleci diyorlar, Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir veya Fenerbahçe maçından birinde bu geri pası tutarsa ne olur? O topu tutuyorsa, çok büyük acemi." dedi.

"RIDVAN YILMAZ SOL BEK OLMAZ"

Sol bek Rıdvan Yılmaz hakkında da konuşan Erman Toroğlu "Rıdvan Yılmaz'ın boyu kısa, hava topunda ezerler. O boyda bir savunma oyuncusunun çok büyük özellikleri yoksa, oynaması zor. Ayakları iyi de nereye kadar? Üstünden kafayı vururlar, altta kalır. 1,85'ten aşağı defans oyuncusunu yerler. Orta sahada oynar, başka yerde oynar ama sol bekte zor." diye konuştu.