05 Temmuz 2020 Pazar 22:46 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 22:46

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartı eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.

"SOFIANE FEGHOULI'Yİ GÖNDERİN"



Sofiane Feghouli ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Erman Toroğlu "Feghouli denen adam bir kırmızı kart gördü... Bu adamlara bu paraları nasıl veriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler takımlarını böyle yarım bırakıyor. Rakip etmek atar, canın yanar ve döner vurursun o da olmaz da... Feghouli kurşun yemiş gibi yere atıyor kendini sonra da vuruyor. Emre de kurşun yemiş gibi attı ya kendini, o darbeyi yerseniz yerden kalkamazsınız. Bu adamların Galatasaray'dan gönderilmesi lazım." dedi.