Erman Toroğlu: Kaybeden Fatih Terim

27 Eylül 2020 Pazar 23:18 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:19

Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu'nun değerlendirmelerinin önem satır başları şu şekilde:

"KAZANAN EROL BULUT"



Fenerbahçe'de oyuncular iyi mücadele ettiler, iyi işler yaptılar, ceza alanında etkisizlerdi. Onu da çözerlerse iyi takım. Bu akşamın kaybedeni Galatasaray ve Fatih Terim, kazananı Erol Bulut.

Fatih Terim şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa, kusura bakmasın. 70 dakika böyle oynuyor. Erol Bulut'a devre arasında Galatasaray'ı sorsalar, 'Aman oyuncu çıkmasın' der.

"ADALETLİ DAVRANIRSA İYİ TAKIM ÇIKAR"



Fenerbahçe bu kadrosuyla iyi mücadele etti, yarın daha iyi olacaklar gibi geliyor bana. Erol Bulut adaletli davranırsa iyi bir takım çıkar.

Fenerbahçe bu maçta mağlup olsa, psikolojik olarak bozulacaktı, şimdi psikolojik olarak rahatladı. Sezon başında ne alırsan o, 7-8 maçta. Sonra takımların hepsi bir tempoya giriyor.