Erman Toroğlu: Sen Galatasaray'ın üzerinde değilsin, sen işçisin

11 Ekim 2020 Pazar 00:39 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:39

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın son durumunu A Spor ekranlarında değerlendirdi ve Kasımpaşa maçı bitmeden sahadan ayrılan Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. İşte Toroğlu'nun sözlerinin önemli satır başları...

YÖNETİMİN DERDİ KULÜBÜN İÇİNDE

Mustafa Cengiz'i çok tanımam, birkaç sefer konuştum. Gördüğüm kadarıyla düzgün bir adam. Artı namuslu bir adam, artı hırsız değil. Bu ve ekibi, Galatasaray kongresinde mali olarak ibra edildi ama idari olarak sınıfta bırakıldı. Galatasaray Başkanı'nın derdi gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ile falan değil, Galatasaray içinde aportta bekleyen gruplarla.

MUSTAFA CENGİZ HIRSIZ DEĞİL

Mustafa Cengiz hırsız değil, mücadele ediyor. Helal olsun. Kulüpte daha önce yapılan mukaveleleri nasıl yaparsınız? Ey Dursun Özbek, otelde aşçına acaba kaç para veriyorsun? Menajerler de önemli burada. Yıllardır söylediğim olay, ayıp. Bazı insanlarda utanma ve arlanma duygusu yok, göstere göstere her kulüpte bazı şeyleri yapıyorlar.

TERİM'İN BAHANE HAKKI YOK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu sene geldi. Sergen Yalçın'ın çalıştığı süre belli. Fatih Terim'in hiçbir bahane üretmeye hakkı yok. Basın toplantılarında şunu yapacağım, bunu diyeceğim demeye hakkı yok. Erol Bulut'un olabilir, Sergen Yalçın'ın olabilir ama Fatih Terim'in kesin yok.

SEN İŞÇİSİN, GİDEMEZSİN

Yönetime konuş, ona konuş, buna konuş... 4 dakika falan filan... Gidemezsin arkadaş, gidemezsin! Bilmem kim gidiyormuş, gidemezsin! Gidiyorsan takımın üzerinde koyuyorsun kendini, kulüp başkanının ve yönetiminin, Galatasaray'ın üzerinde koyuyorsun kendini. Sen Galatasaray'ın üzerinde değilsin, sen işçisin şu anda orada. Sen şu anda teknik direktörsün, yapamazsın.