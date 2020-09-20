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Spor

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'ın yıldızlarına övgü: Türkiye'deki en iyi ikili

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eksi hakem Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.

20 Eylül 2020 Pazar 20:30 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:30
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Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçındai performansları sonrasında Marcao ve Luyindama'yı övdü.

Türkiye'nin en iyi stoper ikilisinin Galatasaray'da olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler. Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar." dedi.

GALATASARAY GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ

Orta sahada oynayan Taylan Antalyalı için de konuşan yorumcu, "Taylan ağır işçi. Taylan beton attıracak adam. Diğerleri sıvayı yapacak. Galatasaray geçen seneye göre rakibe daha iyi basıyor ama 3 kişi basıyor. 5 basarsa, başka olur." ifadelerini kullandı.

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