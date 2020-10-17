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Spor

Erman Toroğlu'dan Trabzonsporlu oyuncuya eleştiri: Beckenbauer misin sen?

Eski hakem, yorumcu Erman Toroğlu Başakşehir karşısında etkisiz performans gösteren Trabzonsporlu Lewis Baker'ı eleştirdi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:28 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:28
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Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçtaki performansıyla eleştirilen bordo-mavili futbolcu Baker'a Erman Toroğlu da "Beckenbauer misin sen?" dedi.

Toroğlu "Trabzonspor'a bakıyorum pres yapmaya kalkıyorlar. 2-3 kişiyle pres olur mu süper ligde. Belki 2. Veya 3. ligde yaparsın ama oynadığın takım Başakşehir takımı. Biri oraya dalıyor bir yan top, diğeri oraya dalıyor bir yan top. Trabzonspor orta sahasında bütün toplar geri döndüğünde Başakşehir'de. Başakşehir hücum yapıyor. Bütün dönen toplar yine Başakşehir'de. Bir de ukalalığı katın işin içine buna kaleci ve defans oyuncuları dahil. Beckenbauer msın sen? Yeni nesil bilmez ama sağ iç sol dış halleder. Sen önce topu bir çıkar. Görmüyorsun sağını solunu. Ayrıca hakem Trabzonspor'dan daha çok koştu. " ifadelerini kullandı.

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