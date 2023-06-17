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Spor

Ermenistan kazandı, Türkiye'ye yaradı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, deplasmanda Galler ile karşılaştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Ermenistan büyük bir sürprize imza attı ve bu sayede Türk Milli Takımı liderliğe yerleşti.

17 Haziran 2023 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Ermenistan kazandı, Türkiye'ye yaradı
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Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Ermenistan 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 75. dakikalarda Zelarayan, 30 ve 66. dakikalarda Mamedova kaydetti. Galler'in golleri 10. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Harry Wilson attı.

Galler'de kırmızı kart gören Moore, 19 Haziran'da oynanacak Türkiye maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini alırken, Galler de ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuç Türkiye için büyük bir avantaj oldu. Milliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Grubun bir sonraki maçında Galler, Türkiye ile karşılaşacak. Ermenistan ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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