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Spor

Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov: Basit hatalarla maçı kaybettik

Euro 2024 Elemeleri ilk maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Ermenistan'ın teknik direktörü Oleksandr Petrakov müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov: Basit hatalarla maçı kaybettik
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında sahasında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Ermenistan'ın teknik direktörü c, yaptıkları basit hatalarla maçı kaybettiklerini söyledi.

Republican Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Petrakov, "İki taraf da güzel bir maç oynadı. Maalesef basit hatalarımız vardı ve sahadan ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık. Bunları aramızda konuşacağız. Sonraki maçlarda bu hataları yapmak istemiyoruz. Türkiye maçını tam olarak değerlendirmem için biraz uyumam gerek. Ancak sonra maçla ilgili derin bir analiz yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Petrakov, oyuncu tercihleriyle ilgili gelen bir soru üzerine ise "Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığımı düşünmüyorum. Yalnızca bir haftadır takımla çalışıyorum, henüz tüm oyucuların potansiyellerine hakim değilim. Mkrtchyan sarı kart alınca 4'lü defansa geçtik, Türkiye de 4'lü defansa geçti. İki takım da karşılıklı değişiklikler yaptı. Takımımda özellikle Iwu'nun oyununu çok beğendim. Tecrübe futbolda çok önemli. Bazı sakatlıklar var onların durumuna bakacağız. Genç oyuncuları da takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma, 'Birbirimize güvenmemiz gerek. Güvenirsek her şey çok daha kolay olur.' dedim. Bavulum hazır her zaman istifa edebilirim ama önümüzdeki maçlara iyi bir şekilde hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.

Taraftarlarının mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu aktaran Ukraynalı teknik adam, yenilgi nedeniyle taraftarlarından özür dilediğini belirtti.

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