  • Spor
  • Ernest Muçi: Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu
Spor

Ernest Muçi: Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu

Kocaelispor deplasmanında galibiyet golünü atan Ernest Muçi, sezonun en zor maçlarından birini oynadıklarını belirterek hak edilmiş bir 3 puan aldıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu
ABONE OL

Trabzonspor'a Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren Ernest Muçi, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Muçi, "Sezonun en zor maçlarından bir tanesiydi. Takımımız galibiyeti hak etti, her top için mücadele ettik. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu." dedi.

Attığı golü değerlendiren yıldız oyuncu, "Gol atmak elbette çok hoş ve çok güzel. Öncelikle yapmamız gereken şeylerden biri takım için koşmak, mücadele etmek. Bunları iyi yaptığınızda gol de arkasından geliyor. En önemli şey takıma yardımcı olabilmek." ifadelerini kullandı.

Muçi, "O şansın geleceğini hissediyordum. Geldiğinde de en iyi şekilde değerlendireceğimi biliyordum. Rakibimiz sadece savunmada bekleyen takım değildi, kazanmak için oynadılar sonuna kadar. Hücum oyuncusu fırsat geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz, ben de onu yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

