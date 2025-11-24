İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4277
  • EURO
    48,9286
  • ALTIN
    5633.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ernest Muçi: Hep beraber kazandık

Trabzonspor'da 77 ve 90+11. dakikalarda golleri kaydederek takımını galibiyete taşıyan Ernest Muçi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Hep beraber kazandık
ABONE OL

Trabzonspor'da 77 ve 90+11. dakikalarda golleri kaydederek takımını galibiyete taşıyan Ernest Muçi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ernest Muçi'nin açıklamaları:

"Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz."

"ÇOK MUTLUYUM"

"Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı."

BATAGOV HAKKINDA

"Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.