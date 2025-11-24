Ernest Muçi: Hep beraber kazandık

Trabzonspor'da 77 ve 90+11. dakikalarda golleri kaydederek takımını galibiyete taşıyan Ernest Muçi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ernest Muçi'nin açıklamaları:

"Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz."

"ÇOK MUTLUYUM"

"Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı."

BATAGOV HAKKINDA

"Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu."