Ernest Muçi, MKE Ankaragücü'nü bu kez boş geçti

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de birkaç gün önce Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla devirdikleri mücadelede takımına 1 gollük katkı yapmıştı.

BOŞ GEÇTİ

Türkiye Kupası müsabakasına da ilk 11'de başlayan Muçi, birçok kez skor üretme şansı yakalayıp Ankaragücü kalesini şutlarıyla yoklasa da bu kez skor üretmeyi başaramadı.

Lig maçında golü atan bir diğer oyuncu Jackson Muleka da yine ilk 11'de çıktığı müsabakada Ankaragücü savunması karşısında etkin bir görüntü sergileyemedi.

İkinci yarıda oyuna giren isimler de fark yaratamayınca Kartal skor üretemedi.

11 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 resmi maça çıkan Ernest Muçi bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.